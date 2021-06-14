Сергей Тихановский проиграл суд налоговой о $900 000, найденных при обыске за диваном

Суд Советского района Гомеля не удовлетворил гражданский иск Сергея Тихановского к налоговой о $900 000, найденных при обыске за диваном, рассказала адвокат политика Наталья Мацкевич изданию «Радыё Свабода». Сумма налога составляет около 258 тысяч рублей.

— Решение не в нашу пользу. Подождем мотивировочной части и будем его обжаловать, — сказала адвокат.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по заявлению налоговой инспекции. Блогер указал, что это были не его деньги и он не знал об их происхождении.

Сергея Тихановского задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в президенты.

3 июня у Тихановского и его соратников начались обыски. На даче у матери блогера силовики изъяли 900 000 долларов наличными. По сведениям TUT.by, деньги нашли только с третьей попытки около двух часов ночи.

Сергею Тихановскому, оператору страны для жизни Артему Сакову и модератору соцетей того же проекта Дмитрию Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

21 мая генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 078 000 рублей.