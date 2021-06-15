Жлобинчанину, который прокомментировал фото гаишника, поставившего колено на голову задержанного, дали 2 года химии

14 июня суд Жлобинского района дал местному жителю Михаилу Легкому 2 года химии по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По материалам следствия, 12 июля 2020 года Легкий увидел в чате «Страна для жизни» фотографию, на которой инспектор ГАИ Игорь Вольнич коленом прижал голову задержанного. Тогда жлобинчанин «в порыве эмоций» написал под фотографией «пару оскорбительных слов», пишет «Вясна».

Легкий также должен выплатить Вольничу моральную компенсацию в 750 рублей.