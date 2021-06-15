Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом против оперной певицы Маргариты Левчук

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК) против оперной певицы Маргариты Левчук, сообщает ведомство.

«С использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора», — сообщает Генпрокуратура.

Видео, пишет ведомство, разместили в ютубе, «доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий».

Фамилию фигурантки в пресс-релизе не называют, но о том, что дело возбудили против Левчук, сообщила сама певица на странице в фейсбуке.