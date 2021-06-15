Чемпионат мира по пауэрлифтингу перенесли из Беларуси в Швецию «в связи с политической ситуацией»

Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) объявила о переносе Чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу из Беларуси в Швецию.

Организация в своем заявлении указала, что «в связи с текущей политической ситуацией исполкому IPF пришлось принять трудное решение об отмене мероприятия, беря во внимание неопределенную ситуацию в этой стране».

Президент федерации сказал, что IPF «несет ответственность за здоровье и безопасность своих атлетов, тренеров и чиновников и поэтому это было единственное логичное решение».

Турнир должен был пройти в Минске с 23 сентября по 3 октября 2021 года.