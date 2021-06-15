Гендиректор Ryanair: после посадки в Минске неизвестные с камерами вынуждали экипаж сказать, что они сменили курс добровольно

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что после посадки в Минске несколько неизвестных с видеокамерами зашли в самолет и пытались заставить экипаж сказать, что они полетели в Минск добровольно. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Кроме этого, по словам гендиректора, еще до приземления пилот неоднократно просил предоставить связь с центром управления авиакомпании в Варшаве, но беларуский диспетчер сказал, что они не отвечали на звонок.

«Это совершенно не соответствовало действительности», — сказал О'Лири.

В расшифровке переговоров диспетчера с пилотом, которую 25 мая опубликовал департамент по авиации, упоминается просьба пилота дать частоту для связи с компанией, но не указывается, в какой стране. Также в расшифровке нет ответа диспетчера, о котором рассказал О'Лири.