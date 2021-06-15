Сергея Тихановского, Игоря Лосика и Николая Статкевича будут судить в закрытом режиме в гомельском СИЗО

Политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова будут судить в гомельском СИЗО, сообщила «Медиазоне» адвокат Тихановского Наталья Мацкевич.

Рассмотрение дела начнется 24 июня. Как рассказала Sputnik пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, суд будет проходить в закрытом режиме.

В начале мая Генпрокуратура направила уголовное дело в Верховный суд, и тот постановил направить его в Гомельский областной суд.

Согласно материалам дела, обвиняемые «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

«Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов», — сообщала Генпрокуратура.

Как утверждают в ведомстве, обвиняемые по делу «с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году».

Генпрокуратура дополняет, что «в результате противоправных действий» Тихановского и «его сообщников», государству причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей». На имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше двух миллионов рублей. Им предъявили иск о возмещении ущерба.

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Обновлено в 11:56. Добавлена информация о рассмотрении дела в закрытом режиме.