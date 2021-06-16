Силовики задержали главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева, сообщил «Медиазоне» легкоатлет Андрей Кравченко.

По словам Кравченко, он вместе с Яковлевым и другими спортсменами возвращались из Барановичей, где они встретили журналиста Tribuna Дмитрия Руто, который вышел после 15 суток ареста. Сотрудники ГАИ остановили их автомобиль, после этого приехали люди в форме ОМОН. «Сразу достали Костю, Васю [Хомутовского] вывели типа проверить документы. И все, забрали Костю, закинули в бус — и улетели, нас даже не тронули», — рассказал Кравченко.

16 июня Константин Яковлев планировал провести открытую тренировку в «Новой Боровой».