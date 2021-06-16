Налоговая потребовала у вдовы Александра Тарайковского заплатить $4 435 налога с пожертвований

Налоговая инспекция МНС по Московскому району Минска выставила счет в 4 435 долларов налогов вдове убитого 10 августа Александра Тарайковского Елене Герман, сообщает «Солидарность».

По мнению налоговой, безвозмездная помощь семье Тарайковского — это личный доход Герман, с которого она должна заплатить подоходный налог. Он составил 11 001,63 рубля.

Налог Елена Герман должна была заплатить до 1 июня. С этого дня ежедневно начисляется пеня. По словам женщины, заработок Тарайковского был основным для семьи, а платить налог с помощи от других людей она считает несправедливым: «Я видела распечатку счета: каждый перечислял сколько мог, кто по пять рублей… Люди заработали эти деньги, никто им не дал просто так».

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Герман подготовили обращение в Мингорисполком и Минский городской Совет депутатов с просьбой освободить ее от уплаты подоходного налога, поскольку это ухудшит материальное состояние семьи. Также она указала, что в связи с отказом в возбуждении уголовного дела против силовиков, которые убили ее мужа, она не может предъявить им гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.

Елена Герман — вдова Александра Тарайковского. Их брак не был зарегистрирован официально. Они жили как семья и вместе растили детей — Дарью, старшую дочь Елены от первого брака, и общую дочку Настю.

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Александра Тарайковского застрелили возле ст. м. «Пушкинская» 10 августа около 23:00. Пресс-секретарь МВД в тот же вечер сообщил, что «один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью».

Эта версию опровергают видео, на которых Тарайковский не держит в руках никаких взрывных устройств, а падает после выстрела со стороны силовиков. Расследователи из «Народного трибунала» утверждают, что в Александра Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров. Также они считают, что выстрел бойца «Алмаза» был прицельный, и он, «ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти».