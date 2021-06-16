Минчанина, совершившего самоподжог на площади Независимости, выписали из больницы

Минчанина Павла Баньковского, который в январе совершил самоподжог на площади Независимости в Минске, выписали из больницы, пишет «Еврорадио».

Как рассказала изданию бывшая жена Баньковского Екатерина, сейчас он «живой — значит, что-то чувствует, и слава богу».

«Я очень благодарна людям, которые нас поддерживали. Поддержка была очень большая. Тогда я ощущала дикую боль, потому что ситуация напрямую затронула нашу семью. Теперь я хочу тот момент просто забыть», — сказала она.

Как пишет издание, врачи сделали Баньковскому несколько операций по пересадке кожи. С его разрешения они сообщили, что у мужчины диагностировали ожоги более 50% тела.

Днем 22 января Баньковский поджег себя на площади Независимости в Минске. Минздрав сообщал, что после этого он находился в крайне тяжелом состоянии. Как уточняет «Еврорадио», больше месяца минчанин не приходил в сознание.