Главред TUT.by Марина Золотова: «Если забыть про решетку, можно представить, что находишься внутри итальянского жилища»

Главный редактор TUT.by Марина Золотова рассказала в письмах из СИЗО о задержании, условиях содержания и о том, что во время оккупации ее бабушка тоже сидела в одном из подвалов изолятора на Володарского. Письма Золотовой опубликовал TUT.by.

«Первые три дня после задержания на Окрестина я была одна в камере и первую ночь спала на матрасе. Потом матрас забрали "на прожарку" и обратно уже не отдали. Было холодно. Порадовалась, что взяла из дома шерстяное пальто. Спала в нем на голой шконке. Но все равно нужно было вставать ночью, делать упражнения, чтобы согреться. В день, когда родственники передали передачу на ИВС, мне ее не отдали. Кто-то из коридора крикнул: "Золотова, ваш муж передал вам передачу, я ее не отдам". Я спросила, почему. Мне ответили: "Потому что ваша шарашкина контора уже написала, что передачу не приняли"», — вспоминает Золотова.

20 мая, через два дня после задержаний, родственники сотрудников TUT.BY принесли передачу в ИВС на Окрестина. Как позже выяснилось, пишет издание, подозреваемых в это время увезли на допрос в ДФР. Так что передачи приняли только со второго раза — отдали позже и по частям.

В письмах Золотова пишет, что в СИЗО на Володарского отношение персонала более гуманное, чем в ИВС, где работают «более грубые люди».

«Первое, что я подумала, когда мы сюда попали, что моя бабушка во время оккупации сидела во тут, в подвале на Володарке. И когда нас ведут на прогулку по сводчатому подвалу, я вспоминаю ее рассказы и думаю: не тот ли это подвал? Она чудом избежала смерти, ее должны были расстрелять. Потом ее угнали в плен. Но она вернулась домой, и мы вернемся. Самое тяжелое — отсутствие информации, связи с родными людьми. Сын без меня отметил 15-летие, а дочь провела без меня выпускной и будет поступать в университет», — пишет Золотова.

Камера, цитирует TUT.by Золотову, похожа на купе поезда, но на втором ярусе можно стоять во весь рост и делать зарядку.

«Только наш поезд стоит в центре Минска. С 6 до 22 часов практически каждый день играет радио, но новости не слышно совсем. Спим, едим, читаем, пишем, выходим (то есть выводят) на прогулку в крошечный дворик — там тоже делаем зарядку, играем в крокодила или слова. По понедельникам ходим в душ. По утрам в камеру светит солнце. Если забыть про решетку, а думать только про "реснички", можно представить, что находишься внутри какого-то итальянского жилища, где на весь день закрывают окна от солнца. Заново учусь писать от руки и жить без Google. Пошла по следам Борисевич: кажется, читаю все то, что она читала. А вчера вот выучила "Дай, Джим, на счастье лапу мне" Есенина. В нашем "итальянском дворике" еще есть черный кот. Говорят, его зовут Миша. По утрам слышно пение птиц, а еще часто кричат чайки», — пишет главред TUT.by.

Золотова пишет, что понимала, что «рано или поздно репрессии коснутся» издания, но не могла представить, что «сразу задержат так много людей и одновременно заблокируют сайт». Для нее «нынешняя ситуация — временное явление».

«Разгром делает еще более очевидным, что идет тотальная зачистка информационного пространства. Для властей наш ресурс — кость в горле. Но то, что TUT.by заблокирован, не означает, что все пойдут смотреть БТ. TUT.by — это три миллиона пользователей. По решению власти три миллиона человек остались без своего любимого источника информации. Речь идет не только о новостях, но и о необходимых людям сервисах вроде "Афиши" или "Финансов". Предполагаю, что люди возмущены тем, что нет TUT.by. Но TUT.by на самом деле есть, потому что мой коллектив продолжает работать в социальных сетях, за что я им безмерно благодарна. Я знала, что с нашей командой не может быть по-другому. Поэтому TUT.by никуда не исчезнет, будет как в песне: "Плывуць ў тумане стагоддзі і сталь спарахнее ўшчэнт. А мы тут былі і тут будзем, пакуль існуе гэты свет". Я по-прежнему уверена, что справедливость рано или поздно восторжествует, но репрессии затронут еще много людей», — пишет Золотова.