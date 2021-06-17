Россиянин, обвиняемый в Беларуси в грубом нарушении порядка, пожаловался на «сильные головные боли» и панические атаки в СИЗО

Антон Гашинский, адвокат 20-летнего россиянина Егора Дудникова, которого в Беларуси обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), рассказал «Новой газете», что его подзащитный жалуется на головные боли и панические атаки.

«Психолог или психотерапевт не приходят, хотя я пишу заявления через день. У меня сильные головные боли, бессонница, приступы панического страха. Зуб болит и еда очень плохая», — передал слова подзащитного Гашинский.

Дудников также сообщил, что от его матери ему дошло «только одно письмо, от девушки — ни одного».

«Зато пришло несколько писем от совсем незнакомых людей, что меня очень поддержало и обрадовало. Еще пришла одна посылка тоже от неизвестного человека — я был этому безумно рад», — цитирует подзащитного адвокат.

По словам Дудникова, политик Григорий Костусев, с которым он сидел в СИЗО КГБ вместе с политиком Виктором Бабарико, «очень сильно переживает, что ему не доходят письма и новости с воли».

«Ему будет очень приятно, если его поддержат добрым словом или новостями!», — передал слова подзащитного Гашинский.

Дудникова задержали 5 мая в Минске. Его мать Юлия рассказывала, что Дудникова задерживали в октябре 2020 года. По ее словам, тогда он вступился за ребенка, которого хотели задержать, но ему «удалось избежать ареста, так как когда его стали бить, ему стало плохо с сердцем». После этого его отвезли в больницу.