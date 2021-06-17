Отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

Отец Софьи Сапеги попросил Александра Лукашенко помиловать дочь. Видео обращения опубликовало информагентство Primemedia.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте не с тем человеком», — сказал он.

По его словам, во время протестов в Минске Сапега была в Литве, а «если что-то и делала, это точно была история любви, а не убеждений, просто помогала Роману в его работе».

Он «как отец отца» попросил Лукашенко о личной встрече и предложил гарантии, что его дочь «не будет более вовлечена в противоправные действия».

Софью Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.