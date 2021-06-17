Депутаты приняли в первом чтении законопроект о защите суверенитета, позволяющий приостанавливать выпуск СМИ при введении ЧП

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении проект поправок к законам о защите суверенитета и конституционного строя, пишет телеграм-канал Палаты представителей.

Законопроект предлагает изменить три действующих закона: «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Как сообщает Office Life, в новой редакции закона о ЧП более подробно расписан пункт о беспорядках. Сейчас основанием для чрезвычайного положения могут быть беспорядки, «сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия», когда «возникает опасность для жизни людей, территориальной целостности и существования государства». Сейчас туда предлагают добавить вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты. Причиной введения ЧП могут быть и «попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти» с насилием.

В закон добавлена статья, которая дублирует декрет о переходе власти к Совбезу в случае гибели президента, который Александр Лукашенко подписал 9 мая.

Меняется и список ограничений при ЧП, пишет Office Life. Законопроект запрещаются или ограничиваются любые собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикеты. В действующем законе это касается только «лиц и организаций, в результате действий которых введено чрезвычайное положение».

Запрет на забастовки при ЧП предлагают сделать неограниченным по времени.

Кроме этого, законопроект предлагает приостанавливать и прекращать выпуск СМИ, действия свидетельств о госрегистрации издателей, изготовителей и распространителей, действия лицензии на полиграфическую деятельность и на вещание. Также во время ЧП может быть ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Статья 5−1 закона «О военном положении» предусматривает введение военного положения в «особых обстоятельствах». Под этим, пишет Office Life, имеют в виду гибель президента из-за покушения на его жизнь, теракта или внешней агрессии, что связано с подписанным 9 мая декретом.