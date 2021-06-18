Брестские власти закрыли культурные учреждения «Театр Крылья Холопа» и «Грунт будущего»

По инициативе брестской прокуратуры администрации Московского и Ленинского районов города ликвидировали социально-культурное учреждение «Театр Крылья Холопа» и культурно-просветительское учреждение «Грунт будущего», сообщает прокуратура.

По словам ведомства, «Театр Крылья Холопа», известный как пространство КХ, организовывало выставки произведений, «направленные на формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий», что нарушало устав организации. Также, по утверждению прокуратуры, учреждение занималось предпринимательством в нарушение своего устава.

️Учреждение «Грунт будущего», по заявлению прокуратуры, «в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг занималось иной не закрепленной уставом деятельностью». По версии ведомства, учредитель и руководитель учреждения Виктор Климус, который уехал из Беларуси, — член «так называемого Координационного совета» и один из организаторов массовых акций протеста в Бресте. Сам «Грунт будущего» с октября 2020 года не располагался по юридическому адресу.

В январе Департамент финансовых расследований Госконтроля провел осмотр в пространстве КХ и в квартире руководительницы учреждения Оксаны Гайко. Позже стало известно, что осмотры связаны с проверкой неуплаты налогов. Из КХ инспекторы изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Гайко допросили в ДФР, после чего отпустили.