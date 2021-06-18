Издание Hrodna.life оштрафовали на 14 500 рублей за фото с логотипом экстремистского телеграм‑канала

Суд оштрафовал ООО «Гродно Лайф Медиа» как владельца сайта Hrodna.life на 500 базовых величин за публикацию распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает издание.

Фото с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским, по утверждению редакции, удалили через несколько часов после публикации.

Редактор спецпроектов Ирина Новик как свидетельница на суд прийти не смогла, так как находится в больнице. Алексей Шота, главный редактор и представитель Hrodna.life, просил перенести заседание, но судья Анна Леусик отказала, а показания Новик зачитали.

Свидетелем от РОВД на суде выступил замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Андрей Пигульский. Он сказал, что нашел статью с фото, на котором был логотип признанного экстремистским телеграм-канала. По словам Пигульского, он успел сделать скриншот количества просмотров до того, как фото заменили. Издание отмечает, что информации о количестве просмотров на сайте нет.

Алексей Шота вину не признал. Он сказал, что фото опубликовали из-за технической ошибки — логотип был блеклый и почти незаметный. Также, по его словам, умысла в размещении фотографии не было.

30 мая задержали главреда Hrodna.life Алексея Шоту. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После этого Шоту отпустили.

1 июня задержали редакторку спецпроектов издания Ирину Новик, до суда она находилась в ИВС. 3 июня за это же нарушение оштрафовали на 25 базовых величин также редактора спецпроектов издания Ирину Новик.

19 марта в Ленинском районном суде Гродно главного редактора издания Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо за распространение информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).