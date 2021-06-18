Адвоката Андрея Мочалова, защищавшего в том числе журналистку Катерину Борисевич, лишили лицензии

Защитника Андрея Мочалова лишили адвокатской лицензии, сообщает TUT.by.

По словам адвоката, причиной для лишения лицензии стал комментарий по делу его подзащитной Ольги Золотарь. Она сообщила, что после после задержания в отношении нее применялось физическое и психологическое насилие со стороны силовиков. Дисциплинарная комиссия посчитала комментарий Мочалова по поводу этой ситуации нарушением профессиональной этики.

Мочалов узнал о лишении лицензии на заседании по делу своей подзащитной Ольги Синелевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. По словам судьи, адвокат был лишен лицензии еще 30 мая.

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В связи отсутствием у адвоката лицензии судебное заседание по делу не состоялось.

«Было ожидаемо, что меня могут лишить лицензии. Около месяца назад дисциплинарная комиссия рассматривала мое дело, но итоговое решение принимает совет коллегии, куда меня не пригласили и даже не уведомили, что было такое заседание, а также какое решение было принято. О лишении права на работу я узнал сегодня во время судебного процесса, коллегия направила по факсу уведомление в суд, в итоге процесс был приостановлен», — рассказал Мочалов.

Адвокат Андрей Мочалов выступал защитником по многим политическим делам, в том числе защищал в суде журналистку TUT.by Катерину Борисевич.