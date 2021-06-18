Суд над минчанкой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора, сделали закрытым

В суде Заводского района процесс над минчанкой Ольгой Синелевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик, сделали закрытым, сообщает Onliner.

Синелеву обвиняют в нарушении равноправия граждан (статья 190 УК). По версии следствия, в принадлежащей минчанке квартире проживала и была зарегистрирована помощница прокурора. Позже обвиняемая «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников», работающих на процессах об участии в протестах.

Хозяйка потребовала от помощницы прокурора в одностороннем порядке освободить занимаемую квартиру. За это на минчанку завели уголовное дело.

Прокурор Кунцевич попросил провести заседание в закрытом режиме, чтобы не навредить Касьянчик и ее семье. Адвокат Синелевой заявил, что личных данных девушки нет даже в материалах дела, а потому суд закрывать нельзя.

Судья Анжела Костюкевич согласилась с гособвинителем и потерпевшей и объявила процесс закрытым.