МИД не аккредитовал журналистов ТАСС, чьи заголовки «по эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода"»

Глава МИД Владимир Макей отказался дать аккредитацию беларуским журналистам ТАСС в Минске, которые длительное время работают в стране, сообщает агентство со ссылкой на выступление Макея на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В октябре 2020 года МИД провел перерегистрацию иностранных СМИ и аккредитовал одного журналиста ТАСС из трех. Отвечая на вопрос агентства, Владимир Макей сказал, что в то время ведомство решило «аккредитовывать в Беларуси как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы».

«Например, Deutsche Welle мы предлагаем, чтоб приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ, в первую очередь Запада, аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти», — пояснил Макей.

Агентству ТАСС глава МИД сказал, что «в течение короткого времени» аккредитует российских граждан, если издание направит их в Беларусь: «Что касается тех персон, которые вы предлагаете, то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода" / "Свободная Европа". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопроса».