МИД не аккредитовал журналистов ТАСС, чьи заголовки «по эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода"»
МИД не аккредитовал журналистов ТАСС, чьи заголовки «по эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода"»
18 июня 2021, 13:48
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Глава МИД Владимир Макей отказался дать аккредитацию беларуским журналистам ТАСС в Минске, которые длительное время работают в стране, сообщает агентство со ссылкой на выступление Макея на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В октябре 2020 года МИД провел перерегистрацию иностранных СМИ и аккредитовал одного журналиста ТАСС из трех. Отвечая на вопрос агентства, Владимир Макей сказал, что в то время ведомство решило «аккредитовывать в Беларуси как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы».

«Например, Deutsche Welle мы предлагаем, чтоб приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ, в первую очередь Запада, аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти», — пояснил Макей.

Агентству ТАСС глава МИД сказал, что «в течение короткого времени» аккредитует российских граждан, если издание направит их в Беларусь: «Что касается тех персон, которые вы предлагаете, то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода" / "Свободная Европа". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопроса».

     
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