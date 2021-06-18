МВД просит суд признать экстремистскими материалы TUT.by и соцсетей издания

МВД обратилось в суд Центрального района Минска с заявлением о признании экстремистскими материалы TUT.by и соцсетей издания, сообщает сама редакция.

В заявлении указано, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Республиканская экспертная комиссия заключила, что «действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

Также комиссия посчитала, что в публикациях издания содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку. В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации. В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих „действующую власть“, „силовиков“, ОМОН, работников ЦИКа, „провластных“ и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».

В документе не указаны конкретные примеры и названия материалов, они есть в приложении-экспертизе на 77 страниц с анализом публикаций за период с августа 2020 по февраль 2021 года включительно. 17 июня с экспертизой ознакомились представители TUT.by. В ней указан ряд материалов и цитат, но скопировать информацию представителям редакции не дали.

На основании изложенного МВД просит признать экстремистской информационную продукцию сайта TUT.by и аккаунтов издания в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok. Также ведомство просит Мининформ включить материалы издания в Республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, «способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции» в интернете на территории Беларуси.

Суд по заявлению МВД о признании продукции портала TUT.BY экстремистской пройдет в суде Центрального района Минска 24 июня.

Разгром TUT.by

Утром 18 мая в офис компании ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», а также связанных с ней hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Обыски прошли в офисах компаний, дома у главного редактора и журналистов издания TUT.by, а также в его региональных офисах. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны более 15 сотрудников компании и ее партнеров.

Разгром TUT.by — самого популярного новостного издания Беларуси — власти устроили на следующий день после годовщины смерти основателя компании Юрия Зиссера. Его вдова Юлия Чернявская также проходит по делу — она заключена под домашний арест.