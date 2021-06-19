Беларусь единственная в ООН проголосовала против резолюции с призывом прекратить поставки оружия в Мьянму

18 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а военных в стране — остановить насилие и освободить политических заключенных, передает Reuters.

В поддержку документа выступили 119 участников голосования. 36 стран, включая Россию и Китай, воздержались от голосования, а Беларусь единственная проголосовала против.

Резолюция, принятая ООН, призывает в том числе освободить политических заключенных, включая Аун Сан Су Чжи, которая до путча являлась главой МИД и государственным советником Мьянмы.

1 февраля военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Результаты выборов, прошедших осенью 2020 года, где победила партия «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, были отменены. Аун Сан Су Чжи и других политиков арестовали. По данным правозащитной организации «Ассоциация помощи политическим заключенным», во время военного переворота в Мьянме были убиты более 870 человек.