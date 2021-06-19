Шкловская ИК‑17 открыла первый в Беларуси интернет‑магазин для заключенных

Исправительная колония №17 в Шклове открыла первый в Беларуси интернет-магазин для заключенных, заметил TUT.by.

Заказать посылку или бандероль осужденного близкого можно на сайте. Администрация обещает, что заказ «будет доставлен адресату в кратчайшие сроки». Купить можно как продукты, так и, например, предметы личной гигиены, одежду, хозяйственные товары.



Кроме того, есть возможность подарить заключенному сертификат на определенную сумму: по нему он может купить товары в магазине, расположенном на территории колонии.