Сербия, Черногория, Норвегия и еще четыре страны присоединились к авибойкоту Беларуси

Сербия, Норвегия, Черногория, Албания, Северная Македония, Исландия и Лихтенштейн присоединились к решению Совета ЕС об авиационном бойкоте Беларуси. Об этом сказано в пресс-релизе официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано.

Семь этих стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов беларуских авиалиний.

Решение о запрете полетов в ЕС для беларуских авиакомпаний было принято 24 мая, вскоре его утвердил Совет ЕС. Такой шаг стало ответом на действия Беларуси в ситуации с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Он экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту. Минобороны подняло в воздух с аэродрома Барановичи истребитель МиГ-29 — ведомство утверждает, что это было сделано только для «сопровождения» самолета. На борту летел бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta. В Минске его задержали беларуские силовики.