Минюст требует от БАЖ предоставить документы за три года работы, некоторые бумаги находятся в СК

Министерство юстиции начало мониторинг деятельности Беларуской ассоциации журналистов, организация обязана предоставить в Управление по вопросом некоммерческих организаций «тысячи документов, начиная с 1 января 2018 года». Об этом сообщает сама организация.

Среди бумаг, которые требует предоставить Минюст, списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовую документацию и другое.

Некоторые из документов, которые требует Минюст, находятся в Следственном комитете со времени обыска в офисе организации.

«Примечательно, что запрос Минюста от 9 июня организация получила только через 12 дней. Теперь представитель ведомства сообщил, что документы БАЖ ждут в Минюсте до утра среды», — пишет организация.

БАЖ планирует отправить в Минюст жалобу с просьбой дать организации больше времени на предоставление документов.