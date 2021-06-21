Суд приговорил вокалиста Gods Tower к 3 годам химии за оскорбление чиновника

Суд Центрального района Гомеля приговорил лидера музыкальной группы Gods Tower Владислава Новожилова к 3 годам химии за оскорбление главы Гомельского облисполкома (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, в сентябре музыкант в фейсбуке оскорбил главу облисполкома Геннадия Соловья в комментариях под видео с его выступлением 16 августа, написав «Этот соловей — крайне глупый боров».

Новожилов вину признал частично: «Признаю, что я это написал. Умысла оскорбить не было, сделал это на взводе, чтобы выпустить пар».

По его словам, о том, кто такой Геннадий Соловей, он узнал только в апреле, когда его вызвали в Следственный комитет: «Спросите у следователя, я минут сорок не мог понять, что есть такое лицо. Думал, речь вообще идет о Соловьеве, ведущий такой».

Как пояснил музыкант, он был на эмоциях, надеялся услышать «конкретные ответы из общения чиновника с народом, но этого не произошло». Обвиняемый сказал, что из-за этого написал «комментарий, который соответствовал моему эмоциональному состоянию». По его словам, он не хотел оскорбить Соловья: «Если хочу оскорбить, то я не сдерживаюсь в выражениях, использую нелитературные слова. А тут все слова литературные. Вообще, там были куда более серьезные комментарии, чем мой».

Новожилов сказал, что готов извиниться перед Соловьем, если эти слова обидели его: «Признаю, что перегнул палку. Был неправ. Я накануне начитался Салтыкова-Щедрина. А надо было читать некоторых других авторов». В последнем слове Новожилов обратил внимание на то, что у него есть несовершеннолетний ребенок.

Потерпевший на суд не явился и попросил рассматривать дело без него «ввиду служебной занятости».