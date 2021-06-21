Экс‑милиционера задержали сразу после 30 суток ареста и осудили в третий раз

В суде Советского района экс-милиционера Егора Емельянова, который отказался в августе разгонять протесты в Новополоцке, арестовали на 10 суток сразу по истечению предыдущих 30 суток ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Емельянова задержали 20 мая в фитнес-центре, где он работает, на следующий день после его интервью телеканалу «Белсат». 21 мая судья Сергей Шатило в суде Советского района осудил мужчину на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). Емельянов рассказал, что к нему подошли два сотрудника в штатском, которые предложили проехать с ними в РУВД для «уточнения каких-то данных по его фотороботу». Один из них показал удостоверение — сотрудник наркоконтроля. В протоколе же было указано, что экс-милиционер возле магазина «оскорбительно приставал к гражданам».

24 мая Емельянова вновь судили по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). В начале процесса судья Елена Жукович обратила внимание, что мужчина в наручниках. По его словам, это связано с тем, что он бывший сотрудник: «Они посчитали, чтобы я больше помучался». Судья потребовала снять наручники с Емельянова.

По второму протоколу мужчина в тот же вечер, через 20 минут после первого правонарушения, «отказался пройти в Советский РУВД и пытался убежать, чем оказал неповиновение сотруднику милиции». Емельянов своей вины не признал и ответил, что как бывший милиционер «знает, что может быть за неповиновение сотрудникам милиции, поэтому этого не совершал».

Судья отказалась приобщить к делу видео с камер наблюдения в фитнес-центре, на которых запечатлен момент задержания Емельянова. Она осудила мужчину на еще 15 суток ареста.

19 июня Егора Емельянова должны были освободить, но в его вновь задержали. 21 июня в суде Советского района судья Александр Волк осудил экс-милиционера на 10 суток за неповиновение (статья 24.3 КоАП). Согласно протоколу, когда Емельянова вывезли из ИВС в Советское РУВД, он «оказал неповиновение должностному лицу, не хотел выходить из машины, упирался ногами, хватался руками».

Экс-милиционер признал свою вину: «Я сделал это из-за своего психического положения после изоляции, так как очень боялся, что меня снова накажут. За время пребывания за решеткой я понял, где я хочу быть, где я хочу жить, не нарушать закон».