ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси; в него вошли 78 человек и 8 компаний

Главы МИД Евросоюза утвердили четвертый пакет санкций в отношении 86 беларуских физических лиц и компаний, сообщает официальный журнал Европейского союза.

Под санкции попали 78 физических и 8 юридических лиц. Среди них бизнесмены, члены семьи Александра Лукашенко, ректоры университетов, судьи, силовики и военные. Активы попавших под санкции заморозят, для них будет введен запрет на выдачу виз. Ограничения вступают в силу с момента публикации.

В списке юридических лиц, против которых ввели санкции, указаны ООО «Бремино групп», ООО «Глобалкастомменеджмент», ООО «Белаз», ОАО «Минскийавтомобильный завод», ООО «ЛОГЕКС», ЗАО «ННК» (Новая нефтяная компания) и «Белаэронавигация», которую включили в список отдельным документом.

Среди физических лиц в списке есть судьи Наталья Бугук, Сергей Шатило, Анастасия Ачалова, Мария Ерохина, Юлия Близнюк, Анастасия Кулик, Максим Трусевич, Татьяна Мотыль, Александр Руденко, Александр Волк, Ольга Неборская, Марина Запасник, Максим Филатов, Андрей Грушко.

Также в список входят работники прокуратуры и следственного комитета: глава СК Дмитрий Гора и следователь Игорь Курилович, начальник управления СК Александр Василюк, начальник ГСУ центрального аппарата СК Евгений Архиреев, начальник следственной группы Главного следственного отдела СК Алексей Коврижкин, первый замначальника ГСУ СК Александр Агафонов, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, а также помощник прокурора Алина Касьянчик.

Из администраций университетов в списке есть проректор БГЭУ Сергей Скриба, ректор БГМУ Сергей Рубникович, ректор БГТУ Александр Баханович и ректор БГАИ Михаил Борозна.

В санкционный список попали первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, члены семьи Лукашенко — Дмитрий и Лилия Лукашенко, гендиректор МАЗ Валерий Иванкович, а также бизнесмены Александр Шатров, Сергей Тетерин, Михаил Гуцериев, Алексей Олексин и Александр Зайцев.

ЕС ввел санкции и против депутатов Палаты представителей: Светланы Любецкой, Алексея Егорова, Александра Омельянюка, Геннадия Давыдько, Олега Гайдукевича.

В списке немало представителей силовых органов: первый замначальника Департамента исполнения наказаний Иван Мыслицкий, замначальники ДИН Олег Беляков, Андрей Дайлида и Владислав Мандрик, а также экс-замначальника Олег Лащиновский, начальник управления ДИН Жанна Батурицкая, начальник тюрьмы №8 в Жодино Дмитрий Стребков, начальник ЦИП на Окрестина Евгений Шапетько, начальник ИВС на Окрестина Игорь Кенюх, его заместители Глеб Дриль и Владимир Лапырь, начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

ЕС ввел санкции и против начальников минских РУВД и их заместителей: глава Первомайского РУВД Андрей Бакач, его заместитель Сергей Артеменко, глава Фрунзенского РУВД Александр Полулех, его заместители Сергей Ушаков, Александр Захвицевич и Александр Андриевский, глава Октябрьского РУВД Дмитрий Бурдюк и его заместитель Виталий Макрицкий, а также экс-глава этого РУВД Александр Ридецкий, глава Ленинского РУВД Виталий Капилевич и его заместитель Сергей Дубовик, глава Заводского РУВД Кирилл Кислов, глава Московского РУВД Сергей Варейко.

В связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича в санкционный список внесли директора Департамента по авиации Артема Сикорского, министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, министра обороны Виктора Хренина, гендиректора «Белаэронавигации» Леонида Чуро, первого замкомандующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, командующего ВВС и войсками ПВО Игоря Голуба.

Также в списке есть обозреватель «СБ» Андрей Муковозчик, замглавы Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

После введения трех пакетов санкций в октябре, ноябре и декабре 2020 года в санкционном списке находятся 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также семь учреждений и предприятий.