Минфин США ввел санкции против 16 человек и 6 компаний из Беларуси

США дополнили свой санкционный список 16 людьми и шестью компаниями из Беларуси, сообщается на сайте Минфина США.

В список физических лиц внесли председателя Совета Республики Наталью Кочанову, председателя КГК Ивана Тертеля, пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, генпрокурора Андрея Шведа, начальника УВД Минского облисполкома Александра Астрейко, членов ЦИК Андрея Гуржия, Ольги Дорошенко, Светланы Кацубо, Александра Лосякина, Игоря Плышевского, Ирины Целиковец, начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба, замминистра юстиции Сергея Калиновского, начальника группы «Альфа» Сергея Зубкова.

Из организаций в список вошли КГБ, внутренние войска, УВД Бреста, ЦИП на Окрестина и ГУБОПиК.

2 октября Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.