Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Виктора Бабарико

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы для экс-банкира Виктора Бабарико по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК), пишет ТАСС.

Кроме того, прокурор попросил оштрафовать экс-банкира на 5 тысяч базовых величин и лишить права занимать руководящие должности на 5 лет, сообщила «Медиазоне» адвокат Бабарико.

Обвиняемых в получении взятки заместителей Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича гособвинение попросило наказать 6,5 годами лишения свободы. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея прокурор попросил наказать 5,5 годами лишения свободы.

Заместителю Бабарико Алексею Задойко прокурор запросил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Для восьмого обвиняемого, совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка, прокурор запросил 3 года лишения свободы. Его обвиняют в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК) топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов.

Обновлено в 13:15. Добавлены сроки, которые прокурор запросил для оставшихся обвиняемых в деле «Белгазпромбанка».