В офис компании 21vek.by пришли силовики с проверкой

В минский офис интернет-магазина 21vek.by пришли силовики с проверкой, рассказала «Медиазоне» одна из сотрудниц компании.

По словам собеседницы «Медиазоны», силовики ищут главного бухгалтера компании.

«Похоже больше на проверку какую-то. Ничего пока не пакуют и не вывозят. Возможно только пока что», — рассказала она.

Как пишет Onliner, сотрудники сотрудники гипермаркета, в котором расположен офис 21vek.by сообщают о том, что в здании перекрыты несколько этажей. Многие контакты перестали выходить на связь. Пока у издания нет точной информации о том, кто проводит эту проверку и по какому поводу.

Издание уточняет, что расположенный рядом офис инвестиционного фонда «Зубр Капитал» — компании, которая владеет частью бизнеса 21vek.by — продолжает работать, его не проверяют, а сотрудники могут приходить и уходить.

Onliner пока не удалось получить комментарий в силовых структурах.

Позже сотрудники компании прокомментировали визит силовиков изданию TUT.by. По их словам, в головной офис компании на минском проспекте Победителей приходили сотрудники КГБ, которые до вечера проводили там обыск и изъяли документы. Все это время около 250 работников оставались без средств связи.

Кроме того, основателей компании Сергея Вайниловича, Павла Матусевича и Ивана Плюгачева задержали, их статус неизвестен. Руководство компании сообщило, что сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные.

Обновлено в 22:08. Добавлена информация TUT.by.