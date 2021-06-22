Литовские пограничники задержали за сутки 58 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси

За 21 и 22 июня на границе с Беларусью литовские пограничники задержали 58 иностранцев, из которых, по предварительным данным, 54 могут быть гражданами Ирака и 4 шри-ланкийца, пишет литовская Служба охраны государственной границы. Все иностранцы запросили убежище в Литве.

8 июня пограничники задержали больше 30 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.

Всего в этом году в Литву нелегально пытались въехать 498 мигрантов из Беларуси. Это число в шесть раз выше, чем было в 2020 году.