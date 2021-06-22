Правозащитники рассказали, что милиция в Минске задержала семью, пустив в квартиру газ через глазок. Милиция это отрицает

19 июня в минском районе «Серебрянка» сотрудники милиции пришли в квартиру семьи Скарга из-за наклейки «Погоня» на окне, выкрутили дверной глазок и пустили в квартиру газ, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на соседей семьи. Минская милиция утверждает, что сотрудники не применяли газ.

Как рассказали соседи семьи правозащитникам, когда милиционеры пришли к квартире, в которой живут Скарги, дома находился только отец семейства Олег. Силовики открыли дверь, используя спецсредства.

«В подъезде был стук и крики. Они [силовики] требовали, чтобы им открыли двери, говорили, что есть постановление. Позже отца вывели. Она [дочь] в это время в институте сдавала экзамен. Силовики выкрутили глазок в квартиру и пустили газ — так вынудили открыть дверь», — сообщили соседи «Вясне».

Как утверждают правозащитники, Светлана Скарга, жена Олега Скарги, поехала в РУВД Ленинского района, чтобы узнать, что с ее мужем и уточнить обстоятельства задержания. Когда она приехала, ее также задержали. После этого сотрудники милиции позвонили дочери супругов Яне с телефона Светланы и сказали, что не выпустят ее мать до тех пор, пока Яна не приедет. Когда она приехала в Ленинское РУВД, ее также задержали, а ее мать отвезли на обыск в квартиру.

Кроме этого, пишет «Вясна», утром 20 июня Яна позвонила знакомой и попросила о встрече, чтобы забрать телефон. На встречу пришел молодой человек — Андрей Ярошкин. Его задержали сотрудники милиции, которые находились на месте встречи.

По информации «Вясны», суд Ленинского района назначил 25 суток ареста Олегу Скарге и 15 суток — Андрею Ярошкину. Первого судили по статьям о нарушении порядка организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП) и о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Ярошевича, как пишут правозащитники, вероятно, 21 июня судили по статье о появлении в нетрезвом виде в общественном месте (19.3 КоАП).

Вечером минская милиция сообщила, что Ярошкина и Скаргу привлекли к административной ответственности, однако задержание женщин и применение газа сотрудниками милиции ведомство отрицает.