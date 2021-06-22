Лукашенко освободил от должности более 30 судей

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому 33 судьи освобождаются от должностей по разным причинам, при этом 10 из них — по собственному желанию. Документ опубликован на сайте Лукашенко.

По этому указу назначены или повышены в должности 53 судьи. Еще одним указом Лукашенко присвоил более чем 80 судьям новые квалификационные классы.

Как отмечает издание TUT.by, во втором указе упоминается и судья по делу Виктора Бабарико Игорь Любовицкий. Ему присвоен второй квалификационный класс — всего по закону их шесть: высший, первый, второй, третий, четвертый и пятый.

В декабре 2020 года пять судей были освобождены от должности по собственному желанию.