В Беларуси выявлен индийский штамм коронавируса

В Минске выявлен дельта-штамм коронавируса, также известный как «индийский», сообщил в своем телеграм-канале Минздрав.

Как минимум десять образцов анализов пациентов в Минске содержали набор мутаций, характерных для индийского штамма; в регионах циркуляция этого варианта не установлена, утверждает ведомство.

«Сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19», — пишет Минздрав.

В сообщении Минздрав уверяет, что «активная вакцинация поможет гражданам перенести "индийский" вариант COVID-19 более спокойно».