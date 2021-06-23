Задержан начальник отдела закупок 21vek.by

Вместе с основателями компании 21vek.by задержали начальника подразделения закупок Сергея Стаюничева, сообщает TUT.by со ссылкой на пресс-службу компании.

Как уточняет издание, после допроса остальных сотрудников компании отпустили. Для задержанных приняли передачи с предметами первой необходимости. Их статус неизвестен.

В офис компании 21vek.by силовики пришли 22 июня. Как сообщала сама компания, это были сотрудники КГБ. Основателей 21vek.by Сергея Вайниловича, Павла Матусевича и Ивана Плюгачева задержали.

Исправлено в 18:58. В заголовке неправильно была названа должность Стаюничева.