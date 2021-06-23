Картины, изъятые следствием из коллекции «Белгазпромбанка», вернули в галерею «Арт‑Беларусь»

Сегодня в галерею «Арт-Беларусь» вернули картины, изъятые следствием из коллекции «Белгазпромбанка», сообщила пресс-служба банка.

Кроме конфискованных картин, в том числе «Евы» Хаима Сутина и произведений Марка Шагала, добавили шесть работ объединения УНОВИС: Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина.

14 июня телеканал «Беларусь-1» сообщил, что к делу «Белгазпромбанка» приобщены картины из его корпоративной коллекции общей стоимостью 20 миллионов долларов. Изъятые картины — работы художников, родившихся в Беларуси, — Марка Шагала, Осипа Любича, Хаима Сутина, Льва Бакста, Шраги Царфина и других.