Администратора «Белых халатов» обвиняют в распространении материалов с призывами к причинению вреда нацбезопасности

Следователи закончили расследование уголовного дела против 21-летнего студента медицинского университета Владислава Мартиновича, оно передано прокурору для направления в суд, сообщила пресс-служба СК.

Мартиновичу предъявлено обвинение в распространении материалов, содержащих призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

Целью телеграм-канала «Белые халаты» Следственный комитет называет «воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины», преподавателей и учащихся медицинских вузов.

По версии следствия, для достижения своих целей Владислав Мартинович «неоднократно распространял различные материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма».

«Следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к массовому увольнению медработников, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках. Кроме этого выявлены публикации о поддержке проводимых незаконных массовых мероприятий медработниками, способах противодействия действующей власти, а также сообщения, дискредитирующие сотрудников правоохранительных органов», — отрапортовал Следственный комитет.

Как уверено следствие, Мартинович совершал вышеуказанные действия «по предварительному сговору с иными лицами, личность которых устанавливается».