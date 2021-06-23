Переводчицу, осужденную на 2 года домашней химии за пощечину Григорию Азаренку, снова признали подозреваемой по уголовному делу

Переводчицу Ольгу Калацкую снова признали подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Калацкая уже была подозреваемой по этой статье в январе 2021 года, когда ее задержали и отправили в СИЗО, напоминает БАЖ. Но позже обвинение ей предъявили по статье о злостном хулиганстве (статья 339 УК). По версии следствия, 15 ноября она, «действуя из хулиганских побуждений, открыто противопоставляя себя интересам общества» ударила по щеке ведущего СТВ Григория Азаренка. Позже она «грубо нарушая общественный порядок повторно умышленно нанесла не менее одного удара в область лица» ему же.

По статье о хулиганстве Калацкую осудили на 2 года домашней химии.