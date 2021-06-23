В нескольких районах Могилева пропали свет и вода; МЧС: загорелась трансформаторная подстанция на Лукомльской ГРЭС

В нескольких районах Могилева пропали свет и вода, сообщает правозащитный центр «Вясна» в Могилеве.

С проблемой столкнулись жители микрорайонов «Спутник», «30 лет Победы» и «Соломенка».

Также электричества нет в нескольких населенных пунктах Могилевского района, пишут правозащитники.

Как сообщает МЧС, загорелась одна из секций трансформаторной подстанции на Лукомльской ГРЭС.

Из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщает министерство энергетики. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара — повреждение измерительного трансформатора, пишет Минэнерго.

МЧС сообщает, что загорание трансформатора ликвидировано, пострадавших нет. Минэнерго пишет, что восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей.

Обновлено в 23:04. Добавлена информация о ликвидации пожара и восстановлении электричества.