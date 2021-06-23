«Сайт целенаправленно проводит самостоятельную редполитику». TUT.by опубликовал выдержку заключения комиссии по экстремизму

TUT.by опубликовал выдержки из заключения республиканской экспертной комиссии по оценке публикаций издания «на предмет наличия признаков проявления экстремизма».

На основании этого документа МВД попросило признать экстремистской информационную продукцию сайта TUT.by и аккаунтов издания в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok.

Как поясняет издание, экспертное заключение занимает более 60 страниц, еще около 300 занимают приложения (в них входит перечисление изученных материалов). Перед судебным процессом представителям ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» не разрешили сделать фотокопии этих документов, а только позволили выписать что-то вручную, пишет TUT.by.

По мнению экспертов, пишет TUT.by, в материалах издания должностные лица (в том числе Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Наталья Эйсмонт) «характеризуются негативно», а действия оппозиции издание «оценивает исключительно положительно».

«Активно используются технологии манипулирования. Сайт целенаправленно проводит самостоятельную редакционную политику», — цитирует заключение экспертов TUT.by.

Эксперты также заключили, что своими материалами «TUT.by осуществляет не только пропаганду альтернативных взглядов на общественно-политическое развитие Беларуси, но и является скрытым координатором протестно настроенной части общества».

В документе под пунктами об «основаниях для захвата власти», «призывах, обращенных к иностранному государству, иностранной или международной организации», а также «совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности» указаны выдержки из выступлений Марии Колесниковой, Валерии Цепкало, Светланы Тихановской. Тут же упоминается материал издания «Координационный совет: Ковалькову и Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок».

Эксперты ссылаются и на выступление бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, где тот упомянул, что «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» на TUT.by опознал одноклассника дочери.

По мнению экспертов, конечная цель заявлений — «рост протестных настроений, социальной напряженности в обществе и создание условий для захвата государственной власти и облегчения нелегитимной передачи полномочий органов власти представителям оппозиции, что противоречит установленному Конституцией порядку передачи власти».

В выводе первой части заключения эксперты пишут, что «действия TUT.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред национальным интересам Беларуси и, следовательно, безопасности Беларуси». В материалах имеются «сведения экстремистского характера, формирующие угрозы национальной безопасности».

Во второй части документа эксперты пишут, что материалы вроде «На ОАО "Гродно Азот" сейчас забастовка» содержат «косвенные призывы к протестам», а сообщение «Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной» является «скрытым призывом».

Через снимки плакатов протестующих в новости за 17 августа (когда у памятника Ленину в Минске прошла стихийная выставка), пишут эксперты, «реализуются косвенные призывы к протестной активности».

Как поясняет издание, что экспертное заключение занимает более 60 страниц, около 300 занимают приложения с перечислением изученных материалов. Перед судебным процессом представителям ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» не разрешили сделать фотокопии этих документов, а только позволили выписать что-то вручную, пишет издание.

В выводах ко второй части заключения указано, что в материалах издания имеются «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Лукашенко, представителей госвласти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку». В их отношении применяется «стратегия и тактика дискредитации».

«В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих "действующую власть", "силовиков", ОМОН, работников ЦИКа, "провластных" и тому подобного. Данные признаки являются способами выражения экстремистских значений в части разжигания социальной вражды и розни», — цитирует заключение TUT.by.

Эксперты также пишут, что в материалах издания содержится «информация, побуждающая к экстремизму и массовым беспорядкам».

Среди прочего упомянута выдержка из поста в соцсетях с цитатой Павла Латушко об инаугурации Лукашенко: «Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе». Эксперты пишут, что «данные лексические средства релевантны статье 189 Уголовного кодекса "Оскорбление"».

По мнению экспертов, «в результате целенаправленного подбора материалов, посредством многократного повторения лозунга "Я/Мы с вами" выражается идея консолидации всех слоев общества вокруг протестов, направленных на забастовку основных бюджетообразующих предприятий Беларуси».

В подтверждение этому приводится цитата Тихановской из заявления за 4 октября: «Это люди, которые пострадали за свои убеждения — и страдают до сих пор. Наша задача — освободить их». Последнее выражение оценено как призыв.

Авторы приводят пару десятков сообщений со словами вроде «вот», «прямо сейчас», «уже», «тем временем» и глаголами в настоящем времени, которые, по их мнению, создают «иллюзию присутствия на месте событий». Например, «Вот такая атмосфера царила сегодня вечером на площади Независимости», «Наталья Кочанова и Наталья Эйсмонт заходят в здание БТРК под крики "позор!" или "Тысячи людей со стороны Грушевки идут на акцию солидарности".

Анализируются цитаты людей из материалов: "Вышла четверть Минска", — обсуждают между собой мужчины у стелы. "Люди идут и идут. Такого я никогда в жизни не видела", — говорят им проходящие мимо женщины».

Авторы обратили внимание на сообщения «Голова колонны в Минске подошла к зданию СИЗО на Володарского» или «Рядом с площадью Независимости и в других местах были замечены автозаки и микроавтобусы без номеров».

По мнению экспертов, «посредством подобных высказываний, содержащих информацию о времени и месте совершения протестных акций, осуществляется косвенный призыв принять участие, а также непосредственное руководство действиями протестующих».

Эксперты также утверждают, что нашли в публикациях «речевые стратегии и тактики дискредитации».