Обвиняемый по «делу Тихановского» Вергилий Ушак уехал из Беларуси в Германию

Один из обвиняемых по «делу Тихановского» Вергилий Ушак уехал в Германию. Об этом он сам сообщил «Медиазоне».

Ушак уехал из страны еще в конце апреля. В Беларуси он находился под подпиской о невыезде — его обвиняют в организации и участии в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Вергилия Ушака задержали 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Тогда во время предполагаемой провокации был задержан в том числе политик и блогер Сергей Тихановский. 29 июля, после двух месяцев содержания под стражей, Ушака выпустили на свободу под подписку о невыезде.