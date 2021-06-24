Член стачкома «Беларуськалия» Андрей Прилуцкий, задержанный в Петербурге, освобожден под обязательство о явке в суд

Члена стачкома «Беларуськалия» Андрея Прилуцкого, которого в Беларуси обвинили в насилии над милиционерами, а позже задержали в России и начали экстрадиционный процесс, освободили из СИЗО в Санкт-Петербурге под обязательство о явке в суд, сообщил «Медиазоне» его адвокат Андрей Федорков.

«Ему избрали обязательство о явке. Он продолжает находиться в экстрадиционной процедуре, не может покинуть территорию России, но до вступления решения в законодательную силу (или, в случае применения ЕСПЧ обеспечительных мер по Правилу 39, если возникнет такая необходимость) он будет находиться на свободе», — пояснил Федорков.

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Ранее адвокат рассказывал «Медиазоне», что вечером 9 августа 2020 года в Солигорске Прилуцкого и его коллегу Александра Каратченю, сидевших на скамейке, начали выхватывать люди без опознавательных знаков. Это произошло после того, как Каратченя спросил, почему те «людей хватают».

«В корректной вежливой форме просто выразил такое недоумение, смешанное с возмущением, после чего эти люди подбежали к Каратчене и стали его выхватывать. Прилуцкий привстал и попытался заслонить собой коллегу, в тот самый момент его уже начинают [самого] выхватывать», — описывал задержание своего подзащитного адвокат.

Через три месяца из-за этого эпизода Прилуцкий стал подозреваемым по уголовному делу о насилии над милиционером (статья 364 УК). По словам адвоката, солигорчанин уехал в Россию на машине знакомого после 7 декабря, когда стало известно, что ему предъявлено обвинение. 29 декабря Прилуцкого задержали в петербургском аэропорту «Пулково» и поместили в следственный изолятор.

Сам Прилуцкий отрицает, что толкал милиционера.

«Он говорит, что заслонял своим телом Каратченю, а когда попытались его схватить, в ходе этого он пошатнулся, потерял равновесие, и они вместе упали на землю. После этого на него надели наручники и начали бить палкой», — пояснял адвокат.

17 февраля коллегу Прилуцкого Каратченю осудили на 1,5 года колонии общего режима по статье о сопротивлении милиционеру (статья 363 УК).