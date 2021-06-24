ЕС принял секторальные санкции против Беларуси

Совет Евросоюза утвердил секторальные санкции, которые затронут нефтяную, калийную, банковскую, табачную и оборонную сферы Беларуси, сообщается в пресс-релизе Совета.

Новые санкции запрещают продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата беларускими властями интернета и телефонной связи. Аналогичный запрет касается и предметов двойного назначения для использования в военных целях.

Также ограничена торговля нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами для производства табачных изделий.

ЕС устанавливает запрет на страхование и перестрахование беларуского правительства и беларуских государственных органов и агентств, а также ограничивает доступ к рынкам капитала Евросоюза для правительства Беларуси и государственных финучреждений.

По новым санкциям Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства-члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

21 июня Евросоюз ввел санкции в отношении 86 беларуских физических лиц и компаний. Всего под персональными санкциями находятся 166 человек и 15 компаний из Беларуси.