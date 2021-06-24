Суд по делу о признании экстремистскими TUT.by и соцсетей издания сделали закрытым

В суде Центрального района Минска процесс о признании экстремистскими TUT.by и соцсети издания сделали закрытым, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

О закрытии суда попросило МВД «в целях защиты сведений, представляющих государственный секрет». В ходатайстве указано, что в материалах дела содержится заключение Республиканской экспертной комиссии, которое нельзя оглашать публично.

Адвокат, представляющий TUT.bу, ответил, что экспертное заключение не охраняется по закону, выводы экспертов не побуждают к экстремистскому поведению и все материалы находятся в целом в открытом доступе и любой желающий может с ними ознакомиться.

Суд на месте решил удовлетворить ходатайство и закрыть процесс.

В середине июня МВД обратилось в суд Центрального района Минска с заявлением о признании экстремистскими материалы TUT.by и соцсетей издания.

В заявлении указано, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Республиканская экспертная комиссия заключила, что «действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».