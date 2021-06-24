Суд приостановил дело о признании экстремистскими TUT.by и соцсетей издания

Суд приостановил рассмотрение дела о признании экстремистскими TUT.by и соцсетей издания, сообщила адвокат издания Мария Онопольская.

TUT.by пояснил, что было подано заявление об обжаловании действий комиссии по вынесению экспертного заключения. Его будет рассматривать Экономический суд. Дата заседания пока не определена.

В начале рассмотрения дела по запросу МВД судья решил закрыть процесс «в целях защиты сведений, представляющих государственный секрет». В ходатайстве ведомства указано, что в материалах дела содержится заключение Республиканской экспертной комиссии, которое нельзя оглашать публично.

В середине июня МВД обратилось в суд Центрального района Минска с заявлением о признании экстремистскими материалы TUT.by и соцсетей издания.

Согласно заявлению, в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Республиканская экспертная комиссия заключила, что «действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».