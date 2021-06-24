Суд в Гомеле приговорил жлобинчанина к 3 годам колонии за репост видео о силовиках во «Вконтакте» и комментарий к нему

Гомельский областной суд приговорил жлобинчанина Сергея Трещенко к 3 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в разжигании розни (часть 1 статьи 130 УК) из-за репоста видео о деанонимизации силовиков во «Вконтакте» и комментария к нему, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Трещенко задержали 24 марта и с тех пор он находится под стражей. Согласно обвинению, он, «разделяя идеи социальной нетерпимости к сотрудникам правоохранительных органов» 24 сентября 2020 года в 23 часа 12 минут «умышленно и противоправно» разместил у себя на странице ссылку на ролик «Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа». К видео он добавил свой комментарий.

«Ребята, вычистите все деньги со всех счетов этих мр*зей, оформите на них кредиты, а деньги перечислите в детские дома, многодетным, малообеспеченным, всем нуждающимся. Вот это будет бомба!», — приводит цитату «Вясна».

Обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что на своей странице размещал видео после событий августа 2020 года, которые касались акций протеста, превышений полномочий сотрудниками милиции и жестокости с их стороны, с отображением последствий для тех людей, которые были избиты, а также видео, на которых видны задержания несовершеннолетних. В комментариях к этим видео он осуждал действия силовиков.

На вопрос прокурора о комментарии, за который его судят, Трещенко ответил, что не преследовал конкретной цели.

«Скорее всего, как я понимаю на данный момент, это как наказание… Я не знаю, мной было придумано действие, которое скорее всего невозможно выполнить», — добавил он.

Трещенко, по его словам, хотел удалить ролик после того, как 24 марта с ним связались оперативники. Они рассказали ему, что им поступило анонимное письмо, в котором утверждается, что Трещенко торгует наркотиками — после этого его пригласили в РУВД, чтобы он объяснился.

В РУВД, рассказал обвиняемый, ему объяснили, что настоящей причиной для его вызова стало размещение ролика. Тогда он отдал милиционерам телефон и сказал свой пароль, попросив дать возможность удалить запись со страницы. Телефон упаковали как вещественное доказательство по делу, а извинения Трещенко записали на видео.

Прокурор запросил для обвиняемого 3,5 года колонии, а адвокат посчитала, что ее подзащитный не заслуживает такого наказания и напомнила, что санкция статьи предусматривает разные виды наказания, в том числе штраф, арест и ограничение свободы.