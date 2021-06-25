Бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его отца Дмитрия.

Родители Протасевича не видели. По словам Дмитрия, журналист находится в съемной квартире.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял», — сказал он.

Ранее «Би-би-си» сообщило, что под домашний арест перевели и девушку Протасевича Софью Сапегу.

23 мая Сапегу и Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.