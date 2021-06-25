Софью Сапегу перевели под домашний арест. Об этом «Би-би-си» рассказали родственники россиянки.

Адвокат Софьи Сапеги Антон Гашинский в эфире телеканала «Дождь» подтвердил эту информацию, пишет Onliner. По его словам, у Сапеги есть возможность встречаться с родителями. Адвокат связал перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко.

«Благодаря этому и дальнейшая судьба Софьи будет определенной и положительной. Думаю, она окажется дома», — сказал он.

23 мая вместе с Сапегой был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — они летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.