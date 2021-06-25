СК: Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием

Роман Протасевич и Софья Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудниечестве со следствием, пишет телеграм-канал СК.

По словам СК, обвиняемые дают последовательные признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Следствие изменило их меру пресечения под домашний арест.

Утром 25 июня стало известно, что Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели до домашний арест.

23 мая Сапегу и Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.