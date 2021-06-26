В Минске милиция задержала трех участников триатлона за «лозунги протестного толка»

В Минске милиция задержала трех участников триатлона, которые «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка», пишет пресс-служба ведомства.

Ранее издание TUT.by сообщало о задержаниях на мероприятии. На видео, которые прислали изданию читатели, видно, как нескольких велосипедистов останавливают милиционеры и уводят в сторону серого микроавтобуса. Один из участников триатлона при этом падает с велосипеда.

Как отмечает TUT.by, ранее читатели писали изданию, что видели людей, которые катались по велодорожке с государственными красно-зелеными флагами, а несколько триатлонистов выкрикнули «Жыве Беларусь» в их сторону.