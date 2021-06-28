TUT.by удалил из своего телеграм‑канала посты за полтора года из‑за дела об экстремизме

Из телеграм-канала TUT.by исчезли почти все публикации за 2020 год и первую половину 2021-го. Редакция объяснила, что сделала это ради безопасности сотрудников и читателей.

«Мы удалили публикации из-за дела об "экстремизме" наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — написало издание.

У редакции остался архив скрытых и удаленных постов, поэтому «информация не утеряна навсегда». Как утверждает TUT.by, сотрудники издания, которые ведут канал, находятся за границей, а попыток взлома не было.